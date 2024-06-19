Bursa'da Güven Timleri, 'Güven' tazeledi - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Güven Timleri, 'Güven' tazeledi

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, 2 ayda gerçekleştirdikleri uygulamalarda 349 aranan şahsı yakalayarak 1 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca, 58 olayın failini suçüstü yakalayan Güven Timleri, 20 milyon TL'lik hırsızlığın da önüne geçti. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına suç ve suçluyla mücadelesine aralıksız süreceğini ifade etti.

19.06.2024 11:52
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Bursa'da Güven Timleri, 'Güven' tazeledi

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri 2 ayda gerçekleştirdikleri uygulamalarda 349 aranan şahsı yakalarken 1 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi. 58 olayın failini suçüstü yakalayan Güven Timleri 20 milyon TL'lik hırsızlığın da önüne geçti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı timler suça ve suçluya göz açtırmamak için kimi zaman simitçi kılığında kimi zamanda alışveriş yapan bir vatandaş kılığından halkın arasına sızıyor. Son 6 ayda durmaksızın yapılan çalışmalarda 1 kilo 150 gram uyuşturucu, çeşitli suçlardan aranan 349 şahıs ve 14 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İnsanların en yoğun olduğu bölgeler olan Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde kuyumcu hırsızlıkları dahil toplamda 58 olay Güven Timleri tarafından suç üstü müdahale edildi. Toplam 648 olay aydınlatan Güven Timleri, 20 milyon TL'lik hırsızlığın da gerçekleşmesinin önüne geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına suç ve suçluyla mücadelesine aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Güven Timleri, 'Güven' tazeledi - Son Dakika

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