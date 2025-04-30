Bursa\'da \'Hayalimizdeki Bursa\'yı Konuşuyoruz\' Toplantıları Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımını sağlamak amacıyla başlatılan 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantıları tüm hızıyla sürüyor.

Bursa'nın 2050 vizyonlu 'Kent Anayasası' olan 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı ile ilgili Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar sürerken, Bursa Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantıları da tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşların planlama süreçlerine ve kararlarına katkı koymasının amaçlandığı toplantılar, son olarak Orhangazi ilçesinde düzenlendi. Toplantıya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Orhangazi Kent Konseyi Başkanı Şinasi Kaya, Karacabey Kent Konseyi Başkanı Abdullah Akkoç, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Hüseyin İşcan ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, vatandaşların 2050 yılının Orhangazi'si ve Bursa'sı için planlama süreçlerine katkıda bulunacağını söyledi. Karar alma süreçlerine herkesin katılımının önemli olduğunu ifade eden Ertuğrul Aksoy, tüm kent konseylerinin 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katkı sunmak istediğini dile getirdi. 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantılarının 17 ilçede süreceğini anlatan Aksoy, "Amacımız, herkesin çalıştay masalarına katılıp görüşlerini Çevre Düzeni Planı'na yansıtmalarını sağlamaktır. 2050 yılında Bursa'yı nasıl görmek istediklerini dile getiriyorlar. Son olarak Orhangazi Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde toplantımızı yaptık. Kent konseylerinin desteğiyle Bursa'nın 17 ilçesinde halkımızın kente dair görüşlerini almaya devam edeceğiz" dedi.

Orhangazi Kent Konseyi Başkanı Şinasi Kaya, 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantılarının Orhangazi'de yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çalıştayın Bursa'ya ve Orhangazi'ye değer katacağını söyledi. - BURSA