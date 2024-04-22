Bursa'da Hemofili Farkındalık Korteji Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Hemofili Farkındalık Korteji Düzenlendi

Bursa\'da Hemofili Farkındalık Korteji Düzenlendi

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen hemofili farkındalık kortejinin ikincisi Gezmok ve Bursa Kadın Motosiklet Kulübü'nün katılımıyla gerçekleşti. Bursa'da Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'nden başlayarak Nilüfer Belediyesi önüne uzanan güzergahta 200'ü aşkın motosikletten oluşan bir kortej düzenlendi.

22.04.2024 16:54  Güncelleme: 17:01
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Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen hemofili farkındalık kortejinin ikincisi Gezmok ve Bursa Kadın Motosiklet Kulübü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Hemofili Federasyonu kurucusu Frank Schnabel'in doğum günü olan 17 Nisan'da kutlanan Dünya Hemofili Gününe dikkat çekmek ve hastalığa farkındalık oluşturabilmek için, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'nden başlayarak Nilüfer Belediyesi önüne uzanan güzergahta 200'ü aşkın motosikletten oluşan bir kortej düzenledi.

Bursa Hemofili Derneği adına konuşan Başkan Yardımcısı Özdemir Erdal, Hemofili hastalığının vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan faktörlerden birinin eksikliği sonucu oluşan bir kanama bozukluğu hastalığı olduğunu söyledi. Bu hastalığın ekseriyetle erkek çocuklarda göründüğünü ve hastalığı taşıyan çocukların takım sporları yapması, motosiklete binmesi gibi tehlikeli aktiviteler ile uğraşmasının yasak ve sakıncalı olduğunu dile getiren Erdal, "Bu tarz hemofili çocuklarının çok özendiği hobileri gerçekleştiren insanların onların bu konuda destek olmasından büyük mutluluk duyuyor. Hemofili çocukların günlük hayatlarında çarpması, düşmesi, vücutlarında kesiklerin oluşması gibi kanamaya sebep olabilecek durumlardan uzak durması gerekiyor. Bu durumun hemofili çocukların sosyal çevresinin de bilmesi gerektiği için bu farkındalık kortejini organize ettik. Kortej sayesinde merak edip bir kişinin dahi hemofili hakkında bu tür püf noktaları öğrenmeleri ve hemofili çocuklarına daha dikkatli yaklaşmaları bizim için çok önemli" dedi.

Bursa Motogezzi Motosiklet Kulübü adına konuşan Başkan Utku Güloğlu ise, bu etkinliği gerçekleştirmelerindeki amaçlarının hemofili hastalığına dikkat çekmek, insanların bu hastalık hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi. Güloğlu, "Hemofili hastaları sıkıntılarını çocuk yaştan başlayarak hayatlarının her döneminde yaşıyorlar. Top oynamaktan, koşmaktan, düşmekten, çarpmaktan, tehlikeli sporlarla uğraşmaktan, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan her zaman kaçınmaları gerekiyor. Bu tür sosyal sorumluk projelerinde yer almaktan Bursa Motogezzi Kulübü olarak mutluluk duyuyoruz" şeklimde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Hemofili Farkındalık Korteji Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Hemofili Farkındalık Korteji Düzenlendi - Son Dakika
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