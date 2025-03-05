Bursa'da İftar Sofraları Kuruldu - Son Dakika
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Bursa'da İftar Sofraları Kuruldu

Bursa\'da İftar Sofraları Kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde düzenlediği geleneksel iftar programında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Başkan Mustafa Bozbey, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma anlamını vurguladı.

05.03.2025 13:49  Güncelleme: 13:52
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş aynı sofra etrafında buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da yer aldığı programda, akşam ezanının ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Kentsel dönüşüm noktasında yoğun hazırlıklar yapıyoruz"

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. İftar sofralarında buluşarak dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Başkan Bozbey, Bursa'nın farklı noktalarında iftar sofraları kurarak, iftariyelik ve tatlı ikram ederek, Ramazan Meydanları oluşturarak, Ramazan'ın anlamını hep birlikte hissettiklerini ifade etti. Bursa'nın 1061 mahallesinde ihtiyaçlara göre projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Bursa'nın en önemli konularından biri olan kentsel dönüşüm noktasında yoğun hazırlıklar yapıyoruz. Kısa sürede somut sonuçlar alacağız. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yeşil alanlarla dolu, kültürel ve sosyal imkanlara gelişmiş mahallelerde yaşamasını hedefliyoruz. Bursa, her geçen gün daha güzel bir kent haline geliyor. Bizler de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Hepimizin ortak arzusu; huzurlu, mutlu bir Bursa'da, her yaştan insanın geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bursa'nın değişim ve gelişim sürecinde halkımızın desteğini önemsiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İftar Sofraları Kuruldu - Son Dakika

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