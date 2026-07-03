Kilosu ormanda 3 bin lirayı buluyor...Ihlamur ormanlarında ölümüne cesaret

Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarından birisi olan Bursa'nın Karacabey ilçesinde ıhlamur hasadı, metrelerce yükseklikte adeta cesaret ve ustalıkla yapılıyor. Merdivenle ulaştıkları noktadan sonra ağaçlara kendi imkanlarıyla tırmanan hasat işçileri, dalların arasında dengelerini koruyarak çiçek dallarını ellerindeki tırpanlarla aşağı indiriyorlar. Zorlu çalışma, hem geçim mücadelesini hem de doğayla iç içe verilen emeği gözler önüne seriyor. Ihlamurun kilosu dalında 2500 ile 3 bin lira arasında değişiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarında hasat zor şartlarda yapılıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu bin 500 ile 2 bin lira arasından satılan ıhlamurun bu sene 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında alıcı bulması bekleniyor. Karacabey'in ormanlarında yaklaşık 1 ay sürecek olan ıhlamur hasadı, hem geçim mücadelesini hem de doğayla iç içe verilen emeği gözler önüne seriyor. Sadece bölge halkının ve yıllardın bu işle meşgul olanların kontrollü ve belgeli bir şekilde gerçekleştirdiği ıhlamur toplama işleminde sona doğru gelindi. Birçok derde deva olduğu söylenen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkına da önemli bir gelir sağlıyor. Her yıl haziran ve temmuz aylarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte metrelerce yükseklikteki ıhlamur ağaçlarına büyük bir cesaretle çıkarak hasatta, kesilen dallardan ise tek tek ayrılan çiçek ve yapraklar kurutulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

"Avrupa'nın en büyük ormanına sahibiz"

Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarına sahip olduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, dolayısıyla Türkiye'deki şifa kaynağının Karacabey'den çıktığını söyledi. Hasattaki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fatih Karabatı, "Karacabey ilçesinin Ekmekçi, Boğazköy, Kurşunlu, Bayramdere, Öğrencik, Güngörmez birçok mahallemiz Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Geçen yıllara göre, bu yıl verim oldukça yüksek. Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu hem hasada hem de Karacabeyli vatandaşlarımıza, bu konuda ciddi destekler veriyoruz. Ihlamurun sanayi olarak da değeri de artmaya başladı. Kolonyadan muma, içeceğinden tutun da çeşitli aromalı üretimlerin esaslarına kadar kullanımı arttı. Dolayısıyla bu çeşitlilik de son derece bu hasadı da önemli hale kılıyor" dedi.

Ihlamurun hem bölgeye hem de ulusal anlamda ülkeye katkı sağlaması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Başkan Kabatı, "Bununla birlikte biz de, 11 Temmuz'da Ihlamur Festivali düzenliyoruz. Çünkü bu hasada da bir anlam katsın istiyoruz. Bu doğal güzelliklerin farkındalıklarını vatandaşlarımıza paylaşmak istiyoruz. 11 Temmuz'da çeşitli ıhlamurla ilgili atölyelerimizde, mumdan sabuna, sabundan esansa, birçok atölyede hem gençlerimizi hem de vatandaşlarımızı buluşturacağız. Akşam da bir konserle bu festivali taçlandıracağız" diye konuştu.

Ağaçtan ağaca tırmanarak ıhlamur dallarını kesen Vural Ala, "35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabi ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu. Çocuklar hep birlikte burada izinlerimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Ekmekçi Mahalle Muhtarı Ramazan Diğrenci ise, "Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarına sahibiz. Geçen yıl, 2 bin lira gibiydi. Bu yıl verim de yüksek. 2 bin 500 civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA