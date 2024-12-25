Bursa'da İhtiyaç Sahibi Emeklilere 2 Bin TL Destek - Son Dakika
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Bursa'da İhtiyaç Sahibi Emeklilere 2 Bin TL Destek

Bursa\'da İhtiyaç Sahibi Emeklilere 2 Bin TL Destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yıl öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilere 2'şer bin TL destek sağlamaya başladıklarını duyurdu. Emeklilerin bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal projelere devam edileceği belirtildi.

25.12.2024 13:08  Güncelleme: 13:12
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına destek olmak amacıyla yeni yıl öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilere 2'şer bin TL destek olmaya başladıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılarla yeni bir müjdesini daha paylaştı. Şimdiye kadar Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve Kurban Bayramı'nda emeklilere destek çekleri dağıtan, Burskoop aracılığıyla mesleki ve teknik anadolu lisesi ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği verildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa'yı sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına bir nebze de olsa destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir müjdeyi daha açıklıyoruz. Yeni yıl öncesinde sosyal hizmetlere kayıtlı ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza 2'şer bin TL destek oluyoruz. Vatandaşımızın hayatına dokunan, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm büyüklerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da İhtiyaç Sahibi Emeklilere 2 Bin TL Destek - Son Dakika

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