Bursa'da İlk Huzurevleri Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da İlk Huzurevleri Spor Şenliği Düzenlendi

Bursa\'da İlk Huzurevleri Spor Şenliği Düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Huzurevleri Spor Şenliği'nde 65-90 yaş arasındaki sporcular, farklı branşlarda yarışarak büyük bir başarı sergiledi. Etkinliğe katılan 120 sporcu, bocce, basketbol, bilek güreşi, okçuluk ve daha birçok dalda müsabakalara katıldı.

18.04.2025 20:49  Güncelleme: 20:52
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Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen 'Huzurevleri Spor Şenliği' etkinliğinde 65-90 yaş arasındaki sporcular birbirleriyle yarıştı.

Bursa genelindeki huzurevi sakinlerinden oluşan 120 sporcu, bocce, basketbol, bilek güreşi, okçuluk, futsal bowling ve satranç müsabakalarından yarıştı. Gençleri aratmayan performans sergileyen yaşlı sporcular büyük beğeni topladı. Çocukların ilgiyle izlediği spor müsabakalarında tüm sporculara madalyaları verildi. Düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti ilçe yöneticileri, öğrenciler ile huzurevleri sakinleri katıldı.

Etkinlikte açıklama yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, "Bursa'daki tüm huzurevlerini davet ettiğimiz bir spor şenliği düzenledik. Programın içinde yarışma ve hediyelerimiz yer alıyor. Bu etkinliği ilk defa İnegöl Huzurevi'nde başlattık. Şimdi ise Bursa genelindeki huzurevlerini davet ettik. Toplamda 8 huzurevi katılım sağladı. Bunlardan 4'ü yaşlılık düzeyleri ve engel durumlarına göre yarışmacı olarak etkinlikte yer aldı. Amca ve teyzelerimiz çeşitli müsabakalarda yarıştı. Diğer huzurevleri ise seyirci olarak katılım gösterdi. Yaklaşık 120'ye yakın sporcumuz vardı. Bu programın Türkiye genelinde bir benzeri yok. Geliştirilerek Marmara Bölgesi'ne özel ve daha sistematik bir hale dönüştürülebilir" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İlk Huzurevleri Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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