İstanbul yolunda çok sayıda işyerine mühür - Son Dakika
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İstanbul yolunda çok sayıda işyerine mühür

İstanbul yolunda çok sayıda işyerine mühür
22.07.2026 15:31  Güncelleme: 15:34
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Bursa Osmangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul Yolu'ndaki işyerleri belediye tarafından mühürlendi. Esnaf, mağduriyet yaşadıklarını belirterek işyerlerinin açılması için çözüm talep etti.

Bursa'da kentsel dönüşüme giren İstanbul Yolu'ndaki onlarca işyeri belediye tarafından mühürlendi. Osmangazi Belediyesi tarafından iş yerleri mühürlenen esnaflar, yaptıkları yazılı açıklamayla yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. Esnaflar, iş yerlerinin yeniden açılması ve faaliyetlerine devam edebilmeleri için çözüm beklediklerini ifade etti.

Osmangazi ilçesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren esnaflar, iş yerlerinin Osmangazi Belediyesi tarafından mühürlenmesinin ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, alınan kararın yalnızca iş yeri sahiplerini değil, çalışanları, aileleri ve meslek öğrenen gençleri de olumsuz etkilediği belirtildi.

Esnaflar, yıllardır emek vererek ayakta tuttukları işletmelerin sadece ticaret yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda birçok kişiye istihdam sağlayan ve çırak yetiştirerek meslek kazandıran eğitim alanları niteliğinde olduğunu vurguladı. İş yerlerinde çok sayıda gencin hem meslek öğrendiği hem de kötü alışkanlıklardan uzak bir ortamda yetişme imkanı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, iş yerlerinin kapalı kalmasının onlarca ailenin geçimini doğrudan etkilediği belirtilerek, yılların birikimi ve emeğinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Osmangazi ilçesinde uzun yıllardır sanayi sitesi ihtiyacının karşılanamadığına dikkat çeken esnaflar, bu durumun sorumluluğunun kendilerine yüklenemeyeceğini dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan esnaflar, hukuka ve kamu düzenine bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirterek, iş yerlerinin yeniden açılması ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri ise dönüşümün kaçınılmaz olduğunu esnafa daha önce de uyarı ve süre verildiğini hatırlattılar. Belediye yetkilileri, şehrin ana arterleri ile riskli bölgelerinin dönüşümü için gerekli çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çektiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul yolunda çok sayıda işyerine mühür - Son Dakika

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