Bursa'da Kadın İtfaiyeciler Komandoları Aratmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Kadın İtfaiyeciler Komandoları Aratmıyor

Bursa\'da Kadın İtfaiyeciler Komandoları Aratmıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Teşkilatı, 2024 yılında 18 bin olaya müdahale eden kadın itfaiyecileriyle dikkat çekiyor. Zorlu eğitimlerden geçen kadın alev savaşçıları, olaylara anında müdahale ediyor.

05.01.2025 09:08  Güncelleme: 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 2024 yılında 18 bin olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin kritik yerinde görev alan alev savaşçısı kadınlar, aldıkları eğitimlerle komandoları aratmadı. Arama-kurtarma, yüksekten iniş ve ısıya dayanıklılık testi gibi zorlu eğitime tabi tutulan kadın itfaiyecilerin, olaylara müdahalesi ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa merkez ve 17 ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7-24 nöbet tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Teşkilatı, trafik kazaları ve doğal afetlere mücadele çerçevesinde profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Artan ihtiyaçlar ve Bursa halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için yeni döneme kadın itfaiyecilerle giren itfaiye teşkilatı, 2024 yılında yaklaşık 18 bin olaya müdahale etti. Kadın personellere 5 ay önce kadro açan Bursa İtfaiyesi, bünyesinde yaklaşık 24 kadın itfaiyeci bulunduruyor. İtfaiyeci kadınların her hafta aldığı ısıya dayanıklılık, trafik kazasına müdahale, kuleden iniş, yangına müdahale gibi aldığı eğitimler, komanda eğitimlerini aratmazken, zorlu mücadele kameraya anbean yansıdı.

İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hasan Kayaş, "Kadın personellerimiz yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte aynı mücadeleyi devam ettiriyorlar. 650 erkek, 30 tane de kadın personelimiz var. Bursa İtfaiye Daire Başkanlığının kadın istihdamını arttırmaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, bize bu konuda erkek personellerin yapabileceği işleri kadın personellerin de yapabileceğini belirtti. Bize Bursa'da kadın personellerin arttırılmasına yönelik talimatlarını bildirdi. Biz de bu çerçevede kadın istihdamıyla kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Erdal Öztürk ise, "Bursa İtfaiyesi 2024 yılında 18 bin olaya müdahale etti. Bu olayların başında yangın, arama kurtarma ve trafik kazalarına müdahale gibi önemli alanlar var. Burada ciddi eğitimler veriyoruz. Bursa merkez ve ilçelerde, sanayilerde vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanda çalışanlarımızı yetiştirmek ile birlikte, önemli ve ciddi çalışmalara yer veriyoruz" dedi.

İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu belirten kadın itfaiyeci Mısra Bayram, "Ben çocukken yan tarafta oturan arkadaşımın evi yanmıştı. O zaman itfaiye ekipleriyle tanıştım ve büyüyünce ben de itfaiyeciler gibi kahraman olacağım diyerek bu yola atıldım. Daha sonra lisesini okudum. Buralara geldik, kritik müdahalelere yönelik eğitimler alıyoruz. Bizi tek zorlayan ekipmanların ağır olması fakat onu da sporla destekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Kadın İtfaiyeciler Komandoları Aratmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:27 Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
04:26 Husiler, İsrail’i gece yarısı bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 09:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kadın İtfaiyeciler Komandoları Aratmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.