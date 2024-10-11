Bursa\'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Önemli Protokol İmza Altına Alındı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Barosu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı bir protokole imza attı. Yapılan iş birliğiyle, şiddete uğramış ya da şiddet riski altında bulunan kadınlara ve beraberindeki çocuklara ücretsiz olarak hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlanacak.

Bursa'nın daha yaşanabilir ve güvenli bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla önemli projelere imza atıyor. Son günlerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları artarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Barosu arasında önemli bir protokole imza atıldı. Protokol kapsamında, şiddete uğramış ya da şiddet riski altında bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlanacak. Bu hizmetler nitelikli ve ücretsiz bir şekilde sunulacak. Ayrıca, çocuk hakları temelinde yürütülecek farkındalık çalışmaları ve etkinlikleriyle toplumun her kesiminde çocukların hakları korunacak. Protokol, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele için gerekli tüm hukuki ve toplumsal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Şiddetin önlenmesinde önemli bir rol oynayacak"

Protokol töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadına yönelik şiddetin giderek arttığına dikkat çekti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu ve duyarlılığın artması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle karşılaşıyoruz. Bu tablo hepimizi derinden üzüyor. Bu konuda toplumda farkındalığı artırmalıyız. Bursa Barosu ile yaptığımız iş birliği, kadınlara ve çocuklara hukuki destek sağlayacak. Şiddetin önlenmesinde de önemli bir rol oynayacak. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını da kabul etmiyoruz. Bu sözleşme, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hayati bir öneme sahiptir. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyerek bu iş birliğini hayata geçiriyoruz" dedi.

Sahada kadın ve çocuk hakları için etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi ve Adli Yardım Merkezi'nde de hukuki destek sağladıklarını vurguladı. Öztosun, bakış açısı değişmedikçe kadın cinayetlerinin, çocuk hakları ihlallerinin ve istismar vakalarının devam edeceğini söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadınların korunmasını zayıflattığını ifade eden Öztosun, "Sözleşmeden bir gecede çıkıldı. 6284 sayılı kanun da zayıflatıldı. Bursa Barosu olarak, İstanbul Sözleşmesi'ni sahada fiilen uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun tarafından protokole imzalar atıldı.

Öte yandan Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği istediğinin altını çizdi. 6284 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanmasını beklediklerini söyleyen Aksakal, kadın-kız çocukları cinayetlerine, istismar, taciz ve tecavüzlere karşı hep birlikte farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 'Dünyayı Değiştiren Kadınları Öğreniyor, Resmini Yapıyorum' başlığıyla resim yarışması düzenleyeceklerini belirten Aksakal, ayrıca Narin Güran gibi öldürülen kız çocuklarını hep hatırlatmak için 'Kız Çocukları Ormanı' kuracaklarını açıkladı. - BURSA