Bursa'da 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' Başladı - Son Dakika
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Bursa'da 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' Başladı

Bursa\'da \'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri\' Başladı
20.06.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' programının ilk buluşmasında, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı üzerinden kadın karakterlerin edebiyattaki yeri değerlendirildi. Etkinlik, Bursa'nın farklı mahallelerinden kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' başlığıyla başlatılan 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri'nin ilk buluşmasında, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı üzerinden kadın karakterlerin edebiyattaki yeri değerlendirildi.

Kültür ve sanat etkinliklerini kentin 17 ilçesine yayma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda uzun soluklu bir etkinlik yolculuğuna daha başladı. 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' başlığı altında yapılacak olan etkinliklerin ilki Zeyniler Köyü'nde, 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' isimli programla başladı. Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, şube müdürleri, Zeyniler Kadın Kooperatifi Başkanı Mahnur Özkaya Makar ve Bursa'nın 20 farklı mahallesinden kadınlar katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Özge Şahin ve Gazeteci Dr. Ahu Özyurt'un konuşmacı olarak yer aldığı, Nilgün Türksever Görgü'nün ise etkileyici anlatımları ile kitaptan bölümler seslendirdiği etkinlikte, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu eseri üzerinden kadın karakterlerin edebiyattaki yeri değerlendirildi.

Söyleşinin ardından konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, kadınların edebiyatla buluşmalarına katkı sağladığı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Söyleşide, kadınların; hayatın, emeğin ve toplumsal belleğin olduğu gibi edebiyatın da taşıyıcıları olduğuna dikkat çekildiğini belirten Pala, Çalıkuşu romanındaki kadın karakter üzerinden, kadınların edebiyatta hem yazan hem de anlatılan olarak önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Program, Şafak Baba Pala'nın konuşmacılara hediye takdim etmesi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' Başladı - Son Dakika

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