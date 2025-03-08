Bursa'da Kadınlar Günü Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Kutlandı - Son Dakika
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Bursa'da Kadınlar Günü Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Kutlandı

Bursa\'da Kadınlar Günü Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kadınlar, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek eşit ve adil bir yaşam taleplerini iletti. Etkinlikler, müzik, atölye çalışmaları ve açık mikrofon etkinlikleri ile desteklendi.

08.03.2025 19:42  Güncelleme: 19:56
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Bursa'da hayata geçirilen uygulamalar, projeler ve desteklerle kadınların hayatını kolaylaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinliğe imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Programlar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Orhangazi Parkı'nda hazırlanan Playwood etkinliği ile başladı. Etkinliğe katılan kadınlar, dileklerini, isteklerini ve vermek istedikleri mesajları not kağıdına yazıp panoya yapıştırdı.

Bursalı kadınlar daha sonra Barış Kadın Bandosu eşliğinde 'Düşlediğimiz dünyayı birlikte kuracağız' diyerek Cumhuriyet Caddesi'nden Hanlar Bölgesi'ne kadar yürüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yürüyüşe, Seden Bozbey, Nadire Aydın, Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Hanlar Bölgesi'nde bir açıklama yapan Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, kadınların birbirine gönülden bağlı olduğunu vurguladı. Düşledikleri dünyayı birlikte kuracaklarını söyleyen Aksakal, "Ne olursa olsun el ele ve omuz omuza vererek eşit ve adil bir yaşamda mutlaka buluşacağız. Güvenle yaşadığımız evlerimiz, sokaklarımız ve kentlerimiz olacak. Düşlerimiz gerçeğe dönene kadar vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Kadın Master Ritim Grubu eşliğinde çeşitli atölyeler düzenlendi. Bursalı kadınlar, 'Seslerimiz Yankılanıyor' isimli açık mikrofon etkinliği, mesaj duvarı, kuyu etkinliği ve ateş çemberi etkinlikleri ile daha eşit, adil ve özgür bir dünya taleplerini yüksek sesle dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kadınlar Günü Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Kutlandı - Son Dakika

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