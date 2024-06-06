Bursa'da kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren vatandaş, onunla birlikte yaşamaya başladı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren vatandaş, onunla birlikte yaşamaya başladı

Bursa'da kedinin parçalamak üzere olduğu kargayı kurtaran Filiz Kaya, yaralı kargayı veterinere götürdü. Yaralarına pansuman yapılan kargaya 'Mavi' ismini veren Kaya, kargayı evine götürerek onunla birlikte yaşamaya başladı. Mavi ile Filiz Kaya, 15 günde ayrılmaz bir ikili oldu. Kaya'nın karga ile sokak sokak gezmeleri, çocukların ilgi ile izlediği 'Ege ile Gaga'yı akıllara getirdi.

06.06.2024 11:44
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Bursa'da kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren bir vatandaş, onunla birlikte yaşamaya başladı. Omzunda karga ile sokak sokak gezen Filiz Kaya, çocukların çok sevdiği 'Ege ile Gaga'yı akıllara getirdi.

Bursa'da kedinin parçalamak üzere olduğu kargayı kurtaran Filiz Kaya, yaralı kargayı veterinere götürdü. Yaralarına pansuman yapılan kargaya 'Mavi' ismini veren Kaya, kargayı ne yapacağını şaşırdı. Yaralı kargayı doğaya bıraktığında yine başına bir şey gelecek endişesiyle evine götüren Kaya, eliyle onu beslemek istedi. Yavaş yavaş birbirlerine alışan Mavi ile Filiz Kaya, 15 günde ayrılmaz bir ikili oldu.

Karga ile sokak sokak gezen, alışveriş yapan Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı. Herkesin aklına çocukların ilgi ile izlediği 'Ege ile Gaga'yı getiren çift, ilgi odağı oldu. Mavi'yi kedinin ağzından aldığını belirten Kaya, "Çok kötü bir durumdaydı. Ben onun tedavilerini yaptırdım. Şimdi ise bu şekilde geziyoruz. Eğer uçup gitmezse, bu şekilde birlikte yaşayıp gideriz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren vatandaş, onunla birlikte yaşamaya başladı - Son Dakika

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