Bursa'da Kompozit Salıncak Projesi Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Kompozit Salıncak Projesi Başladı

Bursa\'da Kompozit Salıncak Projesi Başladı

BUÜ ve Teknorot ortaklığıyla, hafif ve dayanıklı kompozit salıncaklar üretilecek.

03.04.2025 10:48
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Teknorot Otomotiv ortaklığı ile sunulan "İleri Preform Teknolojisi ile Net Şekilli Salıncak Üretimi" konulu 1505 projesi, destek almaya hak kazandı.

Üniversite-Sanayi işbirliği ile yürütülecek olan proje ile kompozit malzemelerin hafiflik ve mukavemet avantajlarını kullanarak, geleneksel metalik salıncak kollarına alternatif yüksek performanslı çözümler sunulması hedefleniyor. Proje ekibinde Prof. Dr. Mehmet Karahan'la birlikte Prof. Dr. Abdil Kuş, Mert Ali Özel ve Ebubekir Beyazoğlu yer alıyor.

Hasar toleransı azalacak, servis ömrü uzayacak

Çalışmanın aşamaları ve önemi hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Bu proje ile ileri preform teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden otomotiv süspansiyon salıncak kolunun tasarımı, analizi ve optimizasyonu gerçekleştirilecek. Üretilen prototipler üzerinde statik ve dinamik mekanik testler ile deneysel doğrulamalar yapılacak ve kompozit salıncak kolları, talaşlı imalat ihtiyacını olmaksızın doğrudan kullanıma hazır halde üretilebilecek. Böylelikle hem malzeme fireleri sıfırlanmış hem de elyaflar kesilmediği için yapısal bütünlük bozulmamış olacak. Ayrıca z-yönünde katmanlar bağlandığı için klasik kompozitlere göre delaminasyon direnci ciddi düzeyde yüksek olacağından hasar toleransı ve servis ömrü daha uzun olacak. Daha hafif araç bileşenleri, yakıt tüketimini azaltarak karbon ayak izini minimize edecek. Proje sonunda, otomotiv sektöründe benzeri görülmemiş kalitede ve performansta kompozit salıncak parçaları üretilerek sektöre önemli katkılar sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Nitelikli proje ortakları

Projede işbirliği yapılan Teknorot Otomotiv ve BUTEKOM'dan da bahseden Karahan, "Teknorot Otomotiv, binek ve hafif ticari araçlar için süspansiyon ve direksiyon parçaları üreten Avrupa'nın en büyük üreticisidir. 2011'den bu yana Ar-Ge Merkezi olarak tescillenen Teknorot, 120'yi aşkın Ar-Ge personeline sahip Horizon Europe ve Eureka gibi uluslararası fonlarla desteklenen çok ortaklı Ar-Ge projeleri yürüyor. Ayrıca bugüne kadar 20'ye yakın projesini başarıyla tamamladı. 81 patent ve faydalı model başvurusu bulunan şirket, bunlardan 39'unu tescil ettirdi. Turkish Time 2023 araştırmasına göre, Türkiye'nin en iyi 250 Ar-Ge merkezi arasında, ulusal patent başvuru sayısında 13. sırada yer alıyor. Projede çözüm ortağı olan BUTEKOM ise kompozit malzeme konusundaki donanımlı altyapısı ile numune üretimleri ve testlerin gerçekleştirilmesinde çözüm sağlayacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Teknoloji, Otomobil, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Kompozit Salıncak Projesi Başladı - Son Dakika

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