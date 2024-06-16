Bursa'da Kurban Kesimi İçin Kesimhanelere Akın - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Kesimi İçin Kesimhanelere Akın

Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrece araç kuyruğu oluşturdu. Binlerce aracın park ettiği hayvan pazarının havadan görüntüleri oto pazarlarını aratmazken, yoğunluk sebebiyle kesim işleri kesimhanelerin dışına taştı.

16.06.2024 13:18
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Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrece araç kuyruğu oluşturdu. Binlerce aracın park ettiği hayvan pazarının havadan görüntüleri oto pazarlarını aratmazken, yoğunluk sebebiyle kesim işleri kesimhanelerin dışına taştı.

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Bir yandan da kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi'nde kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını aratmayan kesimhane havadan görüntülendi. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmesi için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar da uzun araç kuyrukları sebebiyle bunaldı.

Bayramın birinci günü olmasına rağmen kıyasıya pazarlıkların devam ettiği pazarda kurbanlıkların satışını bitirdiğini belirten satıcılar ise, "Uygun fiyata verdiğimiz için elimizde bir kaç tane kurbanlık kaldı. Allah kabul etsin. Diğer esnafta nasıl bilmiyorum. Ama bizim satışlarımız güzeldi" dedi.

Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler ise, "Herkesin bayramı mübarek olsun. saatlerdir yoldayız. İnşallah kurbanımızı alıp kesip evimize döneceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kurban Kesimi İçin Kesimhanelere Akın - Son Dakika

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