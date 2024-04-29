Bursa'da 'Al Götür, Oku Getir' Sloganıyla Kitap Kampanyası - Son Dakika
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Bursa'da 'Al Götür, Oku Getir' Sloganıyla Kitap Kampanyası

Bursa\'da \'Al Götür, Oku Getir\' Sloganıyla Kitap Kampanyası

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Talep Market'in sahibi Cemal Çam, müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı 'Al Götür, Oku Getir' kitap kampanyasıyla mahalle sakinlerini kitap okumaya teşvik ediyor. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasının önemine dikkat çeken Çam, marketin önüne mini bir kütüphane yapmayı hedeflediğini belirtti.

29.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Bursa'da "Al Götür, Oku Getir" sloganıyla mahalle sakinlerini kitap okumaya teşvik eden market sahibi takdir topluyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Barış Mahallesi'nin sevilen esnafından Talep Market sahibi Cemal Çam'ın, emekli polis olan müşterisinin tavsiyesiyle başlattığı, mahalle sakinlerini okumaya teşvik eden "Al Götür, Oku Getir" kitap kampanyası büyük ilgi gördü. Müşterisinin "Elimde birçok kitap var. Bunları sana getireyim isteyene ver" diyerek başlayan uygulamayı, "Al Götür, Oku Getir" sloganıyla hayata geçiren Cemal Çam, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu ifade eden Cemal Çam, " 23 Nisan'da çocuklara bayrak ve kitap dağıtarak başladık. Sonrasında çok ilgi gördü, yeni kitaplar gelmeye başladı. Şimdiki hedefimiz marketin önüne mini bir kütüphane yapmak ve orada kitapları mahalle sakinlerimize sunmak. Özellikle çocukların okuma alışkanlığı kazanması çok önemli. Gösterilen ilgi ve verilen destekten dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 'Al Götür, Oku Getir' Sloganıyla Kitap Kampanyası - Son Dakika

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