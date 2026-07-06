Bursa'da Moda Tasarımcıları Sertifika Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Moda Tasarımcıları Sertifika Aldı

Bursa\'da Moda Tasarımcıları Sertifika Aldı
06.07.2026 10:55
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 16 öğrenci Moda Tasarım Programı sertifikası aldı. Törene katılım yoğundu.

Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı Sertifika Töreni, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilere teknik yeterlilik kazandırmakla birlikte onları sektörün dinamiklerine hazırlamak amacıyla yürütülen program kapsamında 16 öğrencinin sertifika almaya hak kazandığı törende, en başarılı 5 öğrenciye de 'başarı belgesi' takdim edildi.

Sertifika törenine; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın yanı sıra davetliler, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Moda tasarımında yenilikçi anlayış

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriyya Arı yaptığı konuşmada, moda tasarımındaki fikri hakların kullanım ve geçerlilik sürelerinin kapsam sınırlılığına dikkat çekerek, bu durumun, sektördeki yenilikçi anlayış ve bakış açılarının önemini gündeme getirdiğini vurguladı.

Moda tasarımcısının üst düzey hayal gücüne sahip olması gerektiğine işaret eden Arı, "Moda, çok çabuk tüketilebilen bir kavram. Bu nedenle moda tasarımcılarının, inovatif düşüncenin ürünü olan yeni tasarım modellerine önem vermeleri gerekir. Eğitim programı kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizin yeniliklere açık olma hususunda seçkin eserler ortaya koyacaklarına inanıyorum" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Bursa, Yerel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Moda Tasarımcıları Sertifika Aldı - Son Dakika

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