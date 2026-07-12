Bursa'da Muharrem Etkinliği - Son Dakika
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Bursa'da Muharrem Etkinliği

Bursa\'da Muharrem Etkinliği
12.07.2026 15:01
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Bursa'da Vatan Sevdaları Platformu, aşure ve oyuncak dağıtımı etkinliğiyle dayanışma sağladı.

Bursa'daki Vatan Sevdaları Platformu, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure, lokma ve çocuklara oyuncak dağıtımı etkinliğiyle yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Osmangazi ilçesi Umurbey Mahallesi Talimhane Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlik, mehter takımının gösterisiyle başladı. Programa mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, alanda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara lokma ve aşure ikram edilirken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Renkli görüntülere sahne olan programda aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Programa Vatan Sevdaları Platformu Başkanı Tarkan Gani, Platform Başkan Vekili Necip Şen, Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez, Mollaarap Mahalle Muhtarı Mustafa Onaran, Umurbey Mahalle Muhtarı Kübra Mekik ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vatan Sevdaları Platformu Başkanı Tarkan Gani, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğuna dikkat çekerek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştiren bu tür organizasyonları sürdüreceğiz. Çocuklarımız için önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz farklı sürpriz projelerimiz var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Muharrem Etkinliği - Son Dakika

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