Bursa\'da Nilüfer Barajı Kurudu, Su Tasarrufu Çağrısı Yapıldı

19.08.2025 15:55  Güncelleme: 16:08
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nın tamamen kuruduğu bildirildi. Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 19 seviyelerine düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını ve Bursalılara tasarruf çağrısında bulundu.

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda doluluk yüzde 19 seviyesinde seyrederken şehirde 35 günlük suyun kaldığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'den itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı'ndan Doburca'daki tesise günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını vanayı Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte açacaklarını ifade etti. Bursalılara tasarruf çağrısı yapan Bozbey, "Kesinti olmaması için çalışıyoruz. Ancak suyu da tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

Bursa'yı besleyen Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 60 milyon metreküp su kapasiteli ve Doğancı'yı besleyen Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık İHA tarafından dron ile görüntülendi. Acı tablo yürekleri sızlatırken, 110 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 19 seviyelerinde seyrediyor. Bursa'nın 35 günlük suyunun kaldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'de yeni Çınarcık Barajı'ndan Bursa'nın sistemine bypas ile günde 110 bin metreküp su vereceklerini müjdeledi.

2010 yılında İstanbul'da bir toplantıda Türkiye'nin mevcut durumu devam ettiği sürece 2040'lı yıllarda çölleşeceği bilgisini aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey., "Ona göre hazırlıklı olmalıyız.35 günlük suyumuz kaldı. Ben Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. İnşallah ayın birinde yapmış olduğumuz bypass hattımızla Çınarcık Barajı'ndan Doburca'ya aktardığımız hattın vanasını sayın valimizle açacağız. Günde yaklaşık 110 bin metreküp su alacağız. Yine de riske girmeme adına Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Bir müddet daha devam edecek. Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Bununla birlikte su birikecektir. Böylece susuz bir süreç su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacaktır" dedi.

Yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını gündemde tuttuklarını ve Çınarcık'ın daha erken devreye alındığını anlatan Başkan Bozbey, "2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik. Bypass hattı çalışmalarına başladık. Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

