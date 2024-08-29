Bursa'da Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde 2 Eylül Pazartesi günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, altyapı çalışmaları çerçevesinde 2 Eylül Pazartesi günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 1. Keser Sokak, 540. Sokak ve civarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, su kesintisinden dolayı vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmalarını söyledi. - BURSA