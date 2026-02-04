Nilüfer'de "Engelsiz Oyun Parkı" için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Nilüfer'de "Engelsiz Oyun Parkı" için iş birliği protokolü imzalandı

04.02.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
Nilüfer ilçesinde 4-18 yaş arası özel bireylerin ailelerinden bağımsız vakit geçirebileceği kapalı alandaki ilk 'Engelsiz Oyun Parkı' için protokol imzalandı. Projenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4-18 yaş arası özel bireylerin ailelerinden bağımsız vakit geçirebileceği "Engelsiz Oyun Parkı" yapımı için iş birliği protokolü imzaladı. Türkiye'de kapalı alandaki ilk olma özelliğini taşıyacak 'Engelsiz Oyun Parkı'nın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, 4-18 yaş arası özel bireylerin ailelerinden bağımsız vakit geçirebileceği "Engelsiz Oyun Parkı" yapımı için iş birliği protokolü imzaladı. Halk Evi Başkanlık Makamı'ndaki törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol kapsamında, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi binasında yer alacak Engelsiz Oyun Parkı'nda 4-18 yaş aralığındaki özel çocuklar, engel durumundan bağımsız olarak aynı ortamda, eşit fırsatlarda oyun oynayabilecek, gelişimlerine destek sağlanacak. Aynı zamanda aile bireyleri, çocuklarını güvenli bir ortama emanet ederek kendilerine bağımsız zaman oluşturma fırsatı bulacaklar.

Protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in bir dayanışma kenti olduğunu ve bu yolla çok güzel işlerin başarıldığını söyledi. Engelsiz Oyun Parkı projesi için bağışçı Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü'ne teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, "Özel çocuklar, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan kapalı oyun parkımızda sosyalleşecek. Bu tip projeleri çocukların ve kadınların özgürlüğü olarak görüyorum. Çok sayıda kişi bu işten faydalanmış olacak. Çabanız ve sorumluluk aldığınız için tebrik ederim" diye konuştu.

Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas da, bu işin paydaşı olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gavas, "Bursa'ya ve Nilüfer'e katkı için buradayız. Sloganımızı 'İyilik için birleşin' olarak belirlemiştik. Daha güzel bir iş birliği olamazdı bizim için" dedi.

Engelsiz Oyun Parkı projesinin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.