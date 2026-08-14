Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Yandı
Bursa'da park halindeki motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
BURSA'da, park halindeyken yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'ndeki park halinde bulunan motosiklette çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
-Haber-Kamera: Muhammet SEZGİN/BURSA,
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