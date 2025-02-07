Bursa'da 'Peki ya Sonra?' Sergisi ile Deprem Acıları Anlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da 'Peki ya Sonra?' Sergisi ile Deprem Acıları Anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 'Sesimiz Ol Platformu' iş birliğiyle hazırlanan 'Peki ya Sonra?' sergisi, deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. 11 genç sanatçının depremi anlattığı eserlerin yer aldığı sergi, 6 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

07.02.2025 22:58
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Deprem gerçeği, 'Peki ya Sonra?' sergisiyle hatırlatıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 'Sesimiz Ol Platformu' iş birliğiyle hazırlanan 'Peki ya Sonra?' sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. 6 Şubat depremlerinin ve oluşturduğu derin acıların unutulmaması için hazırlanan sergi, 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 'Sesimiz Ol Platformu' iş birliğiyle anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Depremden etkilenen 11 genç sanatçının, 6 Şubat depremini anlatan özel eserlerinin yer aldığı 'Peki ya Sonra?' Sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde açıldı. Depremin hem fiziksel hem de ruhsal etkilerini gözler önüne seren sergi, toplumun kolektif hafızasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bursalı kültür girişimi Kültürakt tarafından tasarlanan proje, bağımsız sanatçılara alan açmayı ve görünürlüklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergide, genç sanatçılar Ali Hikmet Kürekçi, Ahmet Hakan Akkuş, Yusuf Ağraş, Şahin Latifeci, Muhammed Memduh Göktürk, Abdulmusa Yönyol, Ekin Keser, Meli Öztürk, Pınar Polat, Güler Kente ve Hatice Atamış'ın çalışmaları yer alıyor.

Serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genç sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sanatın toplumsal travmaların yansıması olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sergi sayesinde o bölgede yaşamış ve dramı bizzat deneyimlemiş insanların duygularını, acılarını sanat yoluyla anladıklarını ve hissettiklerini belirtti. Eserlerin, genç sanatçıların yaşadıkları duyguların bir yansıması olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Onlara destek olmak, hepimizin sorumluluğudur. Deprem kaçınılmaz bir afettir. Bu duruma hazırlıklı olmak en büyük görevimiz olmalıdır. Depremin öncesinde, anında ve sonrasında yapmamız gerekenler konusunda devletin ilgili birimleri ve yerel yönetimlerle birlikte daha güçlü bir hazırlık yapmalıyız" dedi.

Serginin Küratörlüğünü üstlenen Derya Yücel, sanatın hatırlama, empati kurma ve dayanışma gücünü öne çıkararak toplumsal iyileşme süreçlerinde katkı sunduğunu dile getirdi. Sanatın, yaşamın önemli bir uyarıcısı olduğunu söyleyen Yücel, hem bireysel hem de kolektif hafızayı korumanın ve güçlendirmenin en güçlü araçlarından biri olduğunu vurguladı. Sergi ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Yücel, "Sanat, toplumla birlikte acıları, kederi ve yas sürecini paylaşabilme gücüne de sahiptir. 'Peki ya Sonra?' başlığı, tüm bu toplumsal olaylar, afetler, sosyoekonomik ve politik dalgalanmalar gibi dezavantajlı, kırılgan ve eşitsiz şartlarda kalan bireylerin yaralarının nasıl sarılabileceğini sorguluyor. Sergiyle bundan sonra ne yapılması gerektiği üzerine düşünmeyi amaçladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 'Peki ya Sonra?' Sergisi ile Deprem Acıları Anlatıldı - Son Dakika

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