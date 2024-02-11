Bursa'da Pilot, Yamaç Paraşütü Yapan Arkadaşlarını Selamladı - Son Dakika
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Bursa'da Pilot, Yamaç Paraşütü Yapan Arkadaşlarını Selamladı

Bursa\'da Pilot, Yamaç Paraşütü Yapan Arkadaşlarını Selamladı

Bursa'da bir pilot, yamaç paraşütü yapan arkadaşlarını alçak uçuş yaparak selamladı. Pilotun selamlama uçuşu arkadaşlarının kamerasına yansıdı. Arkadaşlar da uçuşlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

11.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Bursa'da bir pilot, yamaç paraşütü yapan arkadaşlarını alçak uçuş yaparak selamladı. O anlar arkadaşlarının kamerasına yansıdı.

Gürsu Yamaç Paraşütü Tepesi'nde 3 arkadaş yamaç paraşütü yapmak için tepeye çıktı. Arkadaşlarının tepede olacağını öğrenen pilot, tepenin üzerinden alçak uçuş yaparak arkadaşlarını selamladı. Arkadaşları pilot arkadaşlarını şaşkınlık içerisinde izlerken o anları kayda aldı.

O anları anlatan Hüseyin Kartol, "Saat 2 sıralarında burada yamaç paraşütü için yani hazırlık yaparken, yamaç paraşütü pilotu olan arkadaşımız bize daha önceden haber vererek selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Yamaç paraşütü yapmak isteyenleri Bursa'ya bekliyoruz. Zaten önceden planlandığı için biz kurgumuzu hazırladık. Güzel de oldu. Videoyu da sosyal medya platformlarında paylaştık" dedi.

Pilot arkadaşlarının geçmeden önce haber verdiğini belirten Eren Özgenç ise "Gün içinde yamaç paraşütü hem pilot olan bir arkadaşımız uçuş yaptığı bilgisini verdi. Tepenin üzerinde bize bir selamlama uçuşu yapmak istedi. Biz de o an zaten kalkış da yapmıyorduk. Hazırlık aşamasındaydık. Bir selamlama uçuşu yaptı. Güzel bir şov oldu bizim için de. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu uçuşu için. Daha sonra uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Güvenli şekilde inişlerimizi gerçekleştirdik. Güzel bir cumartesi gününü geçirmiş olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Pilot, Yamaç Paraşütü Yapan Arkadaşlarını Selamladı - Son Dakika


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