Bursa'da Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Bursa'da Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Bursa\'da Ramazan Bayramı\'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı boyunca kent içi toplu taşıma ve Bursaray hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Mustafa Bozbey, bu uygulamanın bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

28.03.2025 16:44  Güncelleme: 16:49
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca kent içi toplu taşıma araçlarının ve Bursaray hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlardaki toplu taşıma araçlarının, Bursaray ve tramvay hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı Ramazan ayının manevi ikliminin kent genelinde düzenledikleri programlarla tüm Bursalılar tarafından hissedildiğini söyledi. Ramazan Bayramı'na ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini ve ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarımız, Ramazan Bayramı süresince (30-31 Mart ve 1 Nisan 2025) BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı görev başında olacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak - Son Dakika

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