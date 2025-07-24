Bursa'da 'Sağlık Otobüsü' Projesiyle Tarım İşçileri Sağlık Hizmetine Ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da 'Sağlık Otobüsü' Projesiyle Tarım İşçileri Sağlık Hizmetine Ulaşacak

Bursa\'da \'Sağlık Otobüsü\' Projesiyle Tarım İşçileri Sağlık Hizmetine Ulaşacak
24.07.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan mevsimlik tarım işçileri için 'Sağlık Otobüsü' projesini hayata geçirdi. Proje ile sağlık hizmetlerine erişim artırılarak, hastalıkların erken teşhisi ve toplumda sağlık bilinci sağlanması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla 'Sağlık Otobüsü' projesini hayata geçirdi.

Bursa'da vatandaşların tüm hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanması için hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halka kolay, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak, hastalıkların erken dönemde teşhisini ve toplumda bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla 'Sağlık Otobüsü' projesini başlattı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sağlık Otobüsü', 17 ilçeyi gezerek özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyor. Bünyesinde doktor, psikolog, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist ve ebenin yer alacağı Sağlık Otobüsü'nde, ilk olarak bulgu taraması yapılarak vatandaşların tansiyonu, ateşi, nabzı ve solunumu ölçülecek. Gezici araçta yapılan tarama sonuçları görevli personel tarafından değerlendirilerek, gerek görülmesi halinde vatandaşlar hastaneye yönlendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak Bursalıların hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan vatandaşlara yerinde, hızlı ve bütüncül bir hizmet sunmak amacıyla "Sağlık Otobüsü' projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Hayattaki en değerli servetin sağlık olduğunu biliyoruz. Amacımız, erken teşhisle riskleri azaltmak ve toplumsal sağlık eşitliğine katkı sağlamaktır. Toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek hepimizin sorumluluğudur. Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç duyulan her alanda ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza hizmet verdik. Türkiye'ye örnek olacak olan halk sağlığı projelerimizi bir bir yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Sağlık Otobüsü' Projesiyle Tarım İşçileri Sağlık Hizmetine Ulaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Arda Turan’dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
Çeşme’de her gece sular kesilecek Çeşme'de her gece sular kesilecek
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
21:57
Dusan Tadic’e sürpriz talip Milli yıldızımızın yanına gidebilir
Dusan Tadic'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir
21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
21:19
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı
21:19
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 16:10:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Sağlık Otobüsü' Projesiyle Tarım İşçileri Sağlık Hizmetine Ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.