Bursa\'da sahipsiz köpeğin yemek dolu poşetiyle hızla uzaklaşması izlenme rekoru kırdı

Yerel

Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen mahalle esnafının, her gün kapısının önünde yemek için bekleyen Efe isimli köpekle yaşadığı anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Yemek dolu poşeti alan köpeğin hızla oradan uzaklaştığı görüldü.

Nilüfer ilçesinde esnaflık yapan kişi, her gün kapısının önünde yemek için bekleyen Efe'yi elleriyle besliyor. Sokak hayvanlarını doyurmak için dükkanlarından kalan yemekleri Allah rızası için verdiklerini belirten mahalle esnafı, kimseden bir yardım beklemediklerini belirtti.

Mahalle esnaflarından Mehmet Ali Öcal, "Mahalle esnafı olarak köpeğe 'Efe' ismini koyduk. Yan taraftaki komşum insanlardan kalan kıymalı pidelerinden veriyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Yemek dolu poşeti aldığı gibi gidiyor" dedi. - BURSA