Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin'i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa 'nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi. Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar - Son Dakika

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