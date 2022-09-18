Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar - Son Dakika
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Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar

18.09.2022 10:17
Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar

Bursa'da evlenmek için bütün zorlukların üstesinden gelen damat, adetleri gereği yerine getirilenlerden dolayı zor anlar yaşadı. Damada düğün öncesi şalvar giydiren akrabalar daha sonra damadı vinçle asıp su deposuna soktu.

Bursa'nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi. Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar.

VİNÇLE SU DEPOSUNA SOKTULAR

Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin'i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar - Son Dakika

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