Bursa'da Sel Riskine Karşı Yoğun Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Sel Riskine Karşı Yoğun Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Bursa\'da Sel Riskine Karşı Yoğun Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlarda oluşabilecek taşkın ve sel risklerine karşı tedbirlerini alarak kentin çeşitli noktalarında 75 bin 509 metre yağmur suyu ızgarası temizledi. Başkan Bozbey, çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

11.02.2025 11:28  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlarda doğabilecek taşkın ve sel risklerine karşı tedbirlerini alırken, kentin farklı noktalarındaki ızgara ve rögar temizliklerine hız verdi.

Bursa'nın daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Yağmur suyu ızgarası temizlik çalışmalarını hızlandıran ekipler, trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalarını özenle sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yer alan ızgara ve rögarlarda temizlik yapan ekipler, 75 bin 509 metre yağmur suyu ızgarası temizledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmesi ve altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. İnegöl, Gemlik ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere farklı bölgelerde yağmur suyu yatırımlarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Yatırımların yanında dere ve dere yataklarında temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bursalılara kaliteli hizmet sunabilmek adına bütün ekip ve ekipmanlarımızı seferber ediyoruz. BUSKİ koordinasyonunda iştirakimiz Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla şu ana kadar kent genelinde 75 bin 509 metre yağmur suyu ızgarası temizlendi. Daha güçlü bir Bursa için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3-sayfa, Çevre, bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Sel Riskine Karşı Yoğun Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Sel Riskine Karşı Yoğun Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.