Bursa'da Sevgililer Günü İçin Eş Taşıma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Sevgililer Günü İçin Eş Taşıma Yarışması Düzenlendi

Geniş Video İzle

Bursa'da evli çiftler ve sevgililer, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri çerçevesinde zorlu parkurlarda eş taşıma yarışması düzenledi. Yarışma renkli anlara sahne olurken, kazanan çiftler ödüllerle ödüllendirildi.

09.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çiftler 14 Şubat için yarıştı

BURSA - Bursa'da evli çiftler ve sevgililer 14 Şubat Sevgililer Günü için yağmur, çamur ve zorlu parkura rağmen yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, Bursa Millet Bahçesi'nde gerçekleşen eş taşıma yarışması düzenlendi. Birçok çiftin katıldığı yarışmada renkli anlar kameralara yansıdı. Zorlu parkurların olduğu yarışmada eşler kıyasıya rekabet ederken yere düşen çiftler ise pes etmeden yerden kalkarak 1'inci olmak için yarıştı. Eşlerini sırtına alan çiftler kıyasıya rekabet etti. Yaş kategorilerin olduğu yarışmada gencinden yaşlısına herkes katılarak keyifli ve yağmur çamur dinlemeden yarıştı. Yarışmada kazananlara ise Burfaş'ta yemek çeki ve birçok ödüller kazanırken, yarışmayı kazanan çiftlere ödülleri takdim edildi. Yarışmayı kazanan ve yarışmaya katılanlar çiftler birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

30 yaş ve üzeri eş taşıma kategorisinde yarışmayı kazanıp 1'inci olan çift buraya katıldıkları için mutlu olduklarını söylediler. Kameralara konuşan çift," Gerçekten çok güzeldi biz oynarken çok keyif aldık eşimle birlikte gelirken kazanacağımızı hissediyorduk. Yarışma içinde bir talihsizlik oldu düştük ama hemen yerden kalkarak bitiş çizgisine ulaştık ve kazandık. Büyükşehir böyle bir yarışma hazırladığı için çok memnun olduk çok güzel bir etkinlik eşimle katılarak hem keyif aldık hem de güzel ödüller aldık buradan çok mutlu ve keyifli ayrılıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Sevgililer Günü İçin Eş Taşıma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 01:30:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sevgililer Günü İçin Eş Taşıma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.