Bursa'da Sevgililer Günü İçin Eş Taşıma Yarışması Düzenlendi

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Bursa'da çiftler 14 Şubat için yarıştı

BURSA - Bursa'da evli çiftler ve sevgililer 14 Şubat Sevgililer Günü için yağmur, çamur ve zorlu parkura rağmen yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, Bursa Millet Bahçesi'nde gerçekleşen eş taşıma yarışması düzenlendi. Birçok çiftin katıldığı yarışmada renkli anlar kameralara yansıdı. Zorlu parkurların olduğu yarışmada eşler kıyasıya rekabet ederken yere düşen çiftler ise pes etmeden yerden kalkarak 1'inci olmak için yarıştı. Eşlerini sırtına alan çiftler kıyasıya rekabet etti. Yaş kategorilerin olduğu yarışmada gencinden yaşlısına herkes katılarak keyifli ve yağmur çamur dinlemeden yarıştı. Yarışmada kazananlara ise Burfaş'ta yemek çeki ve birçok ödüller kazanırken, yarışmayı kazanan çiftlere ödülleri takdim edildi. Yarışmayı kazanan ve yarışmaya katılanlar çiftler birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

30 yaş ve üzeri eş taşıma kategorisinde yarışmayı kazanıp 1'inci olan çift buraya katıldıkları için mutlu olduklarını söylediler. Kameralara konuşan çift," Gerçekten çok güzeldi biz oynarken çok keyif aldık eşimle birlikte gelirken kazanacağımızı hissediyorduk. Yarışma içinde bir talihsizlik oldu düştük ama hemen yerden kalkarak bitiş çizgisine ulaştık ve kazandık. Büyükşehir böyle bir yarışma hazırladığı için çok memnun olduk çok güzel bir etkinlik eşimle katılarak hem keyif aldık hem de güzel ödüller aldık buradan çok mutlu ve keyifli ayrılıyoruz" dedi.