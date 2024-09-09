Bursa'da Sıkışan Kedi 7 Saatlik Çalışmanın Sonunda Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Sıkışan Kedi 7 Saatlik Çalışmanın Sonunda Kurtarıldı

Bursa\'da Sıkışan Kedi 7 Saatlik Çalışmanın Sonunda Kurtarıldı

Bursa'da bir binanın çatısındaki gider borusunda sıkışan kedi, 7 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Kediyi kurtarmak için Buski ekipleri önce rögarı kırdılar, sonrasında da Büyükşehir itfaiye ekipleri santim santim kazıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin kendi çıkması için kedi sesi dinletilirken, kazılan borudan çıkan kedi veterinerliğe teslim edildi.

09.09.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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Bursa'da bir binanın çatısındaki gider borusunda sıkışan kedi, 7 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Kediyi kurtarmak için Buski ekipleri önce rögarı kırdılar, sonrasında da Büyükşehir itfaiye ekipleri santim santim kazıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin kendi çıkması için kedi sesi dinletilirken, kazılan borudan çıkan kedi veterinerliğe teslim edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 4. Armut sokaktan geçenler, derinden kedi sesinin geldiğini fark etti. 4 katlı Binanı çatısındaki gider borusundan aşağı düşen kedi, borunun içerisinde sıkıştı. Ev sahipleri tarafından giderin üstü açılırken, kediyi kurtarmak için santim santim kazdılar. Kedinin kendisi çıkması için borunun ucuna salam koyulurken, tepki vermesi ve kendi çıkması için aralıklarla kedi sesi dinletildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri de, termal kamera ve sistemleriyle kedinin nerede olduğunu tespit etti.

Kurtarma ekiplerinin çabalarıyla yakalanan kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bitkin halde kurtarılan kedi, tedavisi ve bakımı için Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kedinin kurtarılması için çok emek sarf ettiklerini ifade eden bina sakini Adil Çakmak, "Saat 11'den beri uğraşıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Hayvanın kurtulması bizim için yeter" şeklinde konuştu.

Kedinin 1 gün önceden borunun içine düştüğünü belirten Ahmet Çakmak ise, "Sabah saat 11'den beri uğraşıyoruz. Ama kedi oraya dün akşamüstü düşmüş. Bugün fark ettik. Arkadaşlar gelip yardımcı olması sonucunda kediyi sağ salim çıkardık" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Sıkışan Kedi 7 Saatlik Çalışmanın Sonunda Kurtarıldı - Son Dakika

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