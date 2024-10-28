Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu

Gemlik ve Yıldırım ilçelerinde, su kesintisi 30 Ekim-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

28.10.2024 14:11
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BUSKİ Genel Müdürlüğü, Gemlik ve Yıldırım ilçelerinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 2 ilçede yapılacak çalışmaları şu cümlelere duyudu;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30 Ekim 2024-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Anadolu Mahallesi'nde 30 Ekim 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde 09.00 ve 18.00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İHA

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