Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu

Bursa'nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yapacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi ve civarında 22 Haziran 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 21 Haziran 2026 - 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA