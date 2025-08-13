Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat ve Minareliçavuş Mahalleleri; Cezaevi Caddesi, Sarı Cadde, Mavi Sokak, Meşe Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 14 Ağustos 2025 tarihinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. - BURSA