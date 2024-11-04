Bursa'da Su Tasarrufu Uyarısı: Barajlar Krisitk Düzeyde - Son Dakika
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Bursa'da Su Tasarrufu Uyarısı: Barajlar Krisitk Düzeyde

Bursa\'da Su Tasarrufu Uyarısı: Barajlar Krisitk Düzeyde

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranı, yeterli yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle yüzde 20'lere düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, 'Suyumuza sahip çıkma sorumluluğu hepimizin' dedi.

04.11.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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Bursa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranı, geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması sebebiyle kritik seviyelere ulaştı. Tasarrufun önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "BUSKİ olarak geleceğimizi güvence altında tutacak projelere imza atıyoruz. Ancak, suyumuza sahip çıkma sorumluluğu hepimizin" dedi.

Gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiren iklim değişikliği ve küresel ısınma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Bursa'da da büyük bir tehdit olarak görülüyor. Özellikle Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer baraj havzalarına yeterli yağmur ve kar yağışının olmaması sebebiyle doluluk oranı yüzde 20'ler seviyesine kadar düştü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmadığını hatırlatan, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerini Bursa'nın da yaşadığına dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, "Doğancı ve Nilüfer Barajlarımızdaki su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını görüyoruz. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor şartlara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bursa'nın su sorunu yaşamaması için BUSKİ olarak geleceğimizi güvence altında tutacak projelere imza atıyoruz. Ancak, suyumuza sahip çıkma sorumluluğu hepimizin. Duyarlı vatandaşlarımızı, bu süreçte su tasarrufuna özen göstermeye, suyumuzu kullanırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki su hayattır. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için yegane parçamız olan suyumuza sahip çıkmalıyız. Suyumuzu ve geleceğimizi birlikte koruyalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Su Tasarrufu Uyarısı: Barajlar Krisitk Düzeyde - Son Dakika

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