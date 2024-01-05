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Bursa'da temizlik görevlisi horon oynarken viral oldu - Son Dakika
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Bursa'da temizlik görevlisi horon oynarken viral oldu

Bursa'da temizlik görevini yaparken bir yandan da horon oynayan temizlik işçisi Murat Altınışık, sosyal medyada viral oldu. Altınışık, horon müziği çalınınca kendini tutamadığını ve işini severek yaptığını belirtti.

Bursa\'da temizlik görevlisi horon oynarken viral oldu
05.01.2024 - 09:28,
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Bursa'da temizlik görevini yaparken bir yandan da horon oynayan temizlik işçisi, sosyal medyada viral oldu. Temizlik görevlisi Murat Altınışık, "Horon müziği çalınca kendimi tutamadım. İşimi çok severek yapıyorum dedi.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, 24 saat esasıyla ilçeyi temizliyor. Belediye görevlilerinden Murat Altınışık, Emek Mahallesi'nde çöp topladığı sırada kamyonun arkasındaki araçtan açılan horon ile birlikte oynamaya başladı. Bir süre horon oynayan temizlik işçisi Altınışık, horonun sesini açan sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntüleri sosyal medyada viral olan Murat Altınışık, işini severek yaptığını belirterek, "Horon müziği çalıyordu, ben de kendimi tutamadım ve oynadım. İşimi çok severek yapıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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