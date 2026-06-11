Başkan Vekili Biba'dan toplu sözleşme açıklaması - Son Dakika
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Başkan Vekili Biba'dan toplu sözleşme açıklaması

Başkan Vekili Biba\'dan toplu sözleşme açıklaması
11.06.2026 23:12  Güncelleme: 23:16
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Tüm-Bel-Sen ile yapılan toplu sözleşmenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, 2024-2026 yıllarını kapsayan sözleşmede yaklaşık 300 milyon lira kamu zararı oluştuğunu ve bu ödemelere izin vermeyeceğini açıkladı. Sayıştay raporlarına göre, eski Başkan Mustafa Bozbey hakkında da kamu zararı tespit edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, belediye ile Tüm-Bel-Sen arasında yapılan toplu sözleşmenin hukuka uygun olmadığını belirterek, "2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan toplamda 300 milyon liraya yakın bir zimmet var. Hukuk dışı olan bir sözleşme. Ben buna müsaade etmem" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı birinci oturumunda, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memur ve sözleşmeli personele ilişkin Tüm-Bel-Sen ile Mustafa Bozbey yönetimi arasında imzalanarak 18 Mart tarihinde yürürlüğe giren toplu sözleşme gündeme geldi.

Toplu sözleşmede yer alan 'Mali Haklar' başlıklı 6'ncı madde kapsamında ilgili personele Ramazan Bayramı'nda bir sosyal denge tazminatı tutarında ikramiye, Kurban Bayramı'nda iki sosyal denge tazminatı tutarında ikramiye, Eylül ayında kırtasiye yardımı ve ayrıca kumanya bedeli ödenmesine ilişkin hükümler yer alıyordu. Sayıştay tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan incelemeler neticesinde, 2024 yılında da yapılan ödemelerin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kamu zararına hükmedildi. Mustafa Bozbey hakkında yaklaşık 75 milyon lira kamu zararı çıkarken, Sayıştay tarafından 2025 yılı için yaklaşık 126 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Sayıştay, hukuksuz ödemeler nedeniyle toplu sözleşmede imzası bulunan Mustafa Bozbey'den ödemlerin yasal faiziyle birlikte şahsen tahsiline karar verdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sendika ile anlaşmanın hukuk dışı yapıldığını söyledi. Bununla ilgili de Mustafa Bozbey hakkında zimmet çıktığını hatırlatan Başkan Vekili Şahin Biba, "Konuyu herkes biliyor. Sayıştay 2024 yılı raporunda 70 milyon küsur zimmet var. 2025 yılı için de 125 milyon 600 bin liraya yakın zimmet çıktı. Daha 2026 yılı var. Toplamda 300 milyon liraya yakın bir zimmet var. 'Kurban Bayramı'nda yapılacak ikramiyeyle birlikte hatta çift ikramiye olduğu için 100 milyonun üzerinde bir zimmet daha çıkacak. 'Ben buna müsaade edemem' dedim. Eğer bu para verilseydi zimmet bana değildi. Sözleşmeyi yapan bizatihi Mustafa Bozbey'e çıkacaktı. Ama ben buna müsaade etmiyorum' diye söyledim" diye konuştu.

Konuyu CHP Grup Sözcüsü ile de görüştüğünü açıklayan Başkan Vekili Şahin Biba, "Beraber konuştuk. Konunun bu şekilde olması gerektiğine de karar verdik. Mustafa Bozbey zaten ekonomik sorumluluk kabul etmediğini söyledi. Dolayısıyla ben de 'bunu yapmam' dedim. Hukuk dışı olan bir sözleşme. Sendikaya da 'Eğer haklıysanız mahkemeye de verin' dedim. Dolayısıyla ben buna müsaade etmedim ve vermedim. Bizler kanuna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Sendika üyeleriyle bizzat görüştüm. Genel Sekreterimiz, arkadaşlarımız görüştü. Yetmedi eylem de yaptılar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Sayıştay, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Biba'dan toplu sözleşme açıklaması - Son Dakika

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