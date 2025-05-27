Bursa\'da Türkiye\'nin ilk \'Kültürel Miras Temalı Açık Hava Sınıfı\' açıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu bahçesinde, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Kültürel Miras Temalı Açık Hava Sınıfı" düzenlenen törenle açıldı. Okul öncesi çocuklara yönelik olarak tasarlanan sınıf, kültürel mirasın erken yaşta pedagojik yöntemlerle aktarılmasını hedefleyen iki bilimsel doktora projesinin uygulama alanı olarak hayata geçirildi.

Bilimsel altyapısı Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje, aynı zamanda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhaneli Belediyesi ve Toplumsal ve Stratejik Araştırmalar Derneği (TOSADER) iş birliğiyle yürütülüyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile de uyumlu olan proje, sadece çocukların kültürel değerlerle iç içe bir öğrenme süreci geçirmesini değil; aynı zamanda okul dışı öğrenme ortamlarının gücünü ve aile iş birliğinin eğitimdeki katkısını ortaya koymayı amaçlıyor. Bu kapsamda açık hava sınıfında 12 haftalık kültürel miras eğitim programı uygulanmaya başlandı.

Açılış etkinliği, protokol konuşmalarıyla başladı. Ardından proje sınıflarının hazırladığı "Yedi Bölge Türkiye" adlı kültürel gösteri sahnelendi. Öğrencilerin coşkulu performansı büyük beğeni toplarken, misafirlerden alkış aldı. Program kapsamında sınıfta yer alan tematik merkezler gezildi, atölye çalışmaları izlendi ve geleneksel müzik ile etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Proje, sadece okul öncesi eğitimi değil, tüm eğitim kademelerini etkileme potansiyeline sahip. Günümüzün hızla değişen hayat şartları ve küreselleşmenin getirdiği kültürel kopuşlara karşı çözüm sunmayı amaçlayan bu girişim; bilimsel temellere dayalı, sürdürülebilir ve bütüncül bir eğitim modeli öneriyor.

Projenin nihai hedefi, çocukların kültürel mirası tanıması, anlaması ve sahiplenmesini sağlamak. Aynı zamanda, eğitim süreçlerine yenilikçi, kalıcı ve toplumsal bağları güçlendiren katkılar sunmak da projenin öncelikleri arasında yer alıyor. - BURSA