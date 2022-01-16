Üye Girişi
Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu - Son Dakika

Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu

16.01.2022 11:32
Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşıma teşvik için 20 noktada park et devam et ve 3 merkez ilçede büyük ücretsiz otopark alanları oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşıma teşvik için 20 noktada park et devam et ve 3 merkez ilçede büyük ücretsiz otopark alanları oluşturdu.2021 yılında 550 bin araç ücretsiz park et devam et uygulamasını kullanırken, 670 bin araç da ücretsiz otopark uygulamasından istifade etti. Acemler Metro İstasyonu yanında hayata geçirilen 350 araçlık ücretsiz otopark da en çok kullanılan alanların başında geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro istasyonlarının yanıbaşında hayata geçirdikleri 20 ayrı park et devam et uygulamasından bir yılda 550 bin kişinin istifade ettiğini, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi'deki ücretsiz otoparklardan da 670 bin kişinin olmak üzere toplamda 1 milyon 220 bin araca ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

İHA'ya açıklama yapan Alinur Aktaş, nüfusu 3 milyon 100 bini aşan Bursa'daki trafik sorunu için altyapı yatırımları dışında 'akıllı kavşak' gibi bilimsel çözümler ürettiklerini hatırlattı. Alinur Aktaş, yeni yol yapımları, asfaltlama çalışmaları, yol genişletmeleri, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi birçok projeyi hayata geçirerek Bursa'nın ulaşım sıkıntısını rahatlattıklarını kaydederek, "Bursa'ya 13 adet yeni köprü kazandırıldı. 140 bin metre oto korkuluk yapıldı. 50'yi aşkın kavşakta düzenleme yapıldı. 159 yeni otobüs hattı oluşturuldu. 20 adet 'park et devam et' noktası yapıldı. Ayrıca 20 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Burulaş'a 271 yeni otobüs kazandırıldı ve özel halk otobüsü filosunun yüzde 75'i yenilendi. Bursa'da yol ve trafik sorunu için kısa vadede birçok proje gerçekleştirildi" dedi.

Özellikle metro istasyonları yanında 20 noktada 1150 araçlık park et devam et uygulamasının ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Aktaş, "Bunun yanısıra önemli noktalarda da ücretsiz otoparklarımız hizmet veriyor. En yenisi ise Acemler'de 350 araçlık ücretsiz otopark. Üniversite'deki park et devam et uygulaması da güzel hizmet veriyor. Özellikle Acemler'de aracını bırakan vatandaşlarımız hem doğu hem batı aksında metro ile kolaylıkla ulaşım sağlıyor. Görükle, Kayapa ve Akçalar bölgesinde oturan vatandaşlarımız da üniversiteye araçlarını park ederek metro ile kolayca istedikleri yere gidebiliyor. Bu durum şehir merkezinde trafiğin rahatlamasına sebep oluyor. Organize Sanayi Metro istasyonu ile birlikte toplamda 20 noktadaki park et devam et uygulaması 1150 araca hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde bunun sayısını daha da arttıracağız" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu
Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu
Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Metro, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu - Son Dakika


Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı         
11:28
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var         
08:56
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:54 Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 11:40:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement