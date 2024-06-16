Bursa'da Ulu Cami Bayram Namazıyla Doldu

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Bursa'da Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçeride yer bulamayan vatandaşlar namazlarını avluda kıldı.

Bursa'da Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusunda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı. - BURSA