Bursa'da Ulucami'de namaz yoğunluğu Atatürk Caddesi trafiğini tek şeride düşürdü - Son Dakika
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Bursa'da Ulucami'de namaz yoğunluğu Atatürk Caddesi trafiğini tek şeride düşürdü

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Bursa\'da Ulucami\'de namaz yoğunluğu Atatürk Caddesi trafiğini tek şeride düşürdü
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Bursa'da Ulucami'de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşların yoğunluğu Atatürk Caddesi trafiğini olumsuz etkiledi. 3 şeritli cadde yola taşan kalabalık nedeniyle tek şeride düşerken o anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

Bursa'da sabah namazını Ulucami'de kılmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Atatürk Caddesi'nde trafiği olumsuz etkiledi. 3 şeritli cadde, vatandaşların yola taşmasıyla tek şeride düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulucami'de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar, çevrede yoğunluk oluşturdu. Namaz öncesi ve sonrasında yaşanan hareketlilik sırasında 3 şeritli Atatürk Caddesi'nde araçların geçiş alanı daraldı. Vatandaşların cadde üzerinde yoğunlaşmasıyla trafik tek şeritten sağlandı. Yaşanan yoğunluk ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Ulucami'de namaz yoğunluğu Atatürk Caddesi trafiğini tek şeride düşürdü - Son Dakika
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