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Bursa'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler şehitler ve Filistin için yürüyecek - Son Dakika
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Bursa'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler şehitler ve Filistin için yürüyecek

Bursa'daki üniversiteliler ve akademisyenler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 şehit ve İsrail soykırımın karşı yürüyüş gerçekleştirecek.

Bursa\'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler şehitler ve Filistin için yürüyecek
25.12.2023 - 11:44,
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Bursa'daki üniversiteliler ve akademisyenler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 şehit ve İsrail soykırımın karşı yürüyüş gerçekleştirecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi tarafından organize edilen yürüyüşe, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katılacak. 26 Aralık 2023 Salı günü 15.15'te Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünden Orhangazi Parkına kadar yapılacak yürüyüşe akademik personel cübbeleriyle katılacak.

Türkçe, İngilizce ve Arapça okunacak bildiriye ve yürüyüşe bütün vatandaşları davet eden Uludağ Üniversitesi, ayrıca saat 14.00'te rektörlük önünden servis kaldıracağını açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA
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