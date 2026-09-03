Bursa'da Yaren Leylek göç yolculuğu öncesi Adem Amca'sıyla vedalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Yaren Leylek göç yolculuğu öncesi Adem Amca'sıyla vedalaştı

Bursa\'da Yaren Leylek göç yolculuğu öncesi Adem Amca\'sıyla vedalaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Yaren Leylek, balıkçı Adem Yılmaz'la vedalaşarak güneye göç etti. Adem Yılmaz'ın Yaren'i ellerini açarak uğurladığı duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Yaren'in kışı geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden köye dönmesi bekleniyor.

Bursa'da her yıl Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla milyonların sevgisini kazanan Yaren Leylek, güneye göç etmeden önce Adem Amca'ya veda etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren yuvasında görülmesi beklenen Yaren Leylek, gün içerisinde Adem Yılmaz'la vedalaşarak güneye doğru kanat çırptı.

Yaren'in göçü öncesinde yaşanan duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Adem Yılmaz, havalanan Yaren'i ellerini açarak uğurlarken, köydeki diğer leyleklerin de göç için bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Yaren Leylek'in Afrika'ya ulaşmak üzere uzun bir yolculuğa çıkacağı, kışı burada geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç'a dönmesinin beklendiği ifade edildi. Adem Amca'nın Yaren'i uğurladığı anlar ise "Dostlukta mesafe olmaz" dedirtti.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Afrika, Yerel, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Yaren Leylek göç yolculuğu öncesi Adem Amca'sıyla vedalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:27
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 20:16:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Yaren Leylek göç yolculuğu öncesi Adem Amca'sıyla vedalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement