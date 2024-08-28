Bursa'da Yaren leylek göç yoluna çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Yaren leylek göç yoluna çıktı

Bursa\'da Yaren leylek göç yoluna çıktı

Bursa'da 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran 'Yaren' leylek, Eskikaraağaç'tan eşi ile birlikte ayrıldı.

28.08.2024 15:12  Güncelleme: 15:24
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Bursa'da 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran 'Yaren' leylek, Eskikaraağaç'tan eşi ile birlikte ayrıldı.

Her bahar göçten gelince Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin 'Yaren' ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk oldu. 13 yıldır her göç zamanı Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren' leylek, 26 Ağustos'ta göç yoluna çıktı.

Eve gelirken alışkanlık olarak 'Yaren' leyleğin yuvasına baktığını söyleyen Adem Yılmaz, "Yaren leylek mart ayının 5'inde geldi. Geldikten 3-4 ay sonra yumurtladı ve 2 ay sonra yavrular yumurtadan çıktı. Ağustosun 26'sında da göç etti. Her yıl mart ayında gelip ağustosta gidiyor. Bu yıl 4 yavru oldu fakat 3 tanesini kaybettik. 1 yavru büyüttük o yavruyu da 1 ay önce göçe gönderdik. Yavru leylekler köyü 1 ay önce terk ediyor, anneleri de ağustos ayının 26'sında gidiyor. 'Yaren' leylek ile dostluğumuz 13 yıldır sürüyor. 2011 yılında Bursa'dan köyüme döndüm. Sandalda balık avlarken 'Yaren' leylek birden kayığıma kondu. Balık verdim karnını doyurdu. Ertesi sabah balık avlarken tekrar geldi ve sürekli beslediğim için kendime alıştırdım. Hiç kolay olmadı. Çünkü leylekler çok yabani hayvanlar onlara iyi davranmak gerekiyor. Onu korkutmadan, ürkütmeden kendime dost yaptım ve arkadaş olduk. Bir nevi evladım gibi oldu. Bu yılda gitmeleri üzücü oldu. Her yıl olduğu için alışmak zorundayız. İnşallah mart ayında yine kavuşuruz bütün dileğim bu. Her eve geldiğimde alışkanlık olarak yuvasına bakıyorum birbirimize çok alıştık" şeklinde konuştu.

Yaren'in Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirten Eskikaraağaç Köyü Muhtarı Abdullah Hızlı ise, "Yaren leylek köyümüzün tanıtımına, ekonomik olarak gelişmesine ve ülkemizin bu güzelliğinin tanıtımını üstlenmiş bir hayvan. 'Yaren' bizim reklam markamız oldu. Yurt dışı ve il dışından çok fazla ziyaretçi geliyor. 'Yaren' leyleğin yuvası Karacabey Belediyesi'nin yapmış olduğu kamera sisteminden 7-24 canlı izlenebiliyor. Yuvada bir sıkıntı olduğu zaman takip edenler bize bilgi veriyor" dedi.

Yaren'in belgeselini izleyip gelen Veli Şeker, "Yaren leyleği görmek için geldik fakat 2 gün önce göç etmiş kaçırmışız. Eskikaraağaç köyünü çok güzel buldum çok beğendim. 'Yaren' leyleğin Adem amca ile olan belgeselini görmüştüm oradan görüp merak ettim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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