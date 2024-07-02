Bursa\'da Yaya Üst Geçidi Çalışması Nedeniyle Sanayi Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacak

Yerel

Bursa'da 12 Temmuz'da 01.00 ile 06.00 saatleri arasında yaya üst geçidi çalışması sebebiyle Sanayi Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmaları devam eden Raylı Sistem çalışmalarında yaya üst geçidi yapılması için Mudanya Bursa istikametinde Sanayi Caddesi üzerinde 12 Temmuz 2024 saat 01.00 ile 06.00 ekli krokiye göre yol kapatması yapılacaktır. Bursa Mudanya gidişi yönü Sanayi Caddesi ekteki krokiye göre araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır" denildi. - BURSA