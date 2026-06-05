Bursa'da Yeni Otopark ve Metro Hattı Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Yeni Otopark ve Metro Hattı Müjdesi

Bursa\'da Yeni Otopark ve Metro Hattı Müjdesi
05.06.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek-Şehir Hastanesi metro hattı yıl sonunda, 1,500 araç kapasiteli otopark ise yakında hizmette olacak.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Emek- Şehir Hastanesi metro hattının yıl sonunda biteceğini, Bursa Şehir Hastanesi'nin büyük sorunlarından biri olan otopark sorunun da bin 500 araçlık yeni otoparkla birlikte son bulacağını söyledi.

BGC Yönetimiyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursa'da Temmuz ayından itibaren hızlı tren için testler başlamış olmasını bekliyoruz. 2026 yılı sonuna doğru hayırlısıyla faaliyete girecektir. Bununla birlikte, Emek-Şehir Hastanesi metro hattının da faaliyete geçecek. Hızlı trenin faaliyete geçmesi ve Emek-Şehir Hastanesi hattının da hizmete başlamasıyla, trafik yoğunluğu hafifleyecek. Ayrıca, Bursa başta olmak üzere çevre illerin de yükünü çeken Bursa Şehir Hastanesi içerisindeki araç trafiği ve park sorununu ortadan kaldıracak projeyi de hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ile yaptıkları görüşmenin üzerine otopark sorununa çözüm bulmak için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Vekili Biba, "Yaptığımız projelendirmenin ardından biz de, hemen bin 500 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladık. Yakın zamanda hastanemize nefes aldıracak bu sorunu da gidermeyi planlıyoruz. Yıl sonunda onun da hizmete girmesini umuyoruz" dedi.

Bilindiği gibi her geçen gün yoğunlaşan hasta sayısının yanı sıra, 2 bin 500'e yakın Bursa Şehir Hastanesi personelinin de genelinin araçla hastaneye gelmesi araç trafiğinde etkili oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Turizm, Ulaşım, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Yeni Otopark ve Metro Hattı Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:16:26. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Yeni Otopark ve Metro Hattı Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.