Bursa\'da Yunus Şovu

Bursa'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları, güneşin doğuşuyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahilinde sabah saatlerinde güneşin doğmasıyla birlikte deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sakin denizde bir süre su yüzeyinde yüzen yunuslar, gün doğumunun oluşturduğu kızıllık eşliğinde objektiflere yansıdı.
Kıyıya yakın bölgede zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus balıkları, kısa süre sonra yeniden gözden kaybolurken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - BURSA
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