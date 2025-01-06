Bursa\'da Yutma Güçlüğü Tedavisi Başarıyla Yapılıyor

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İnme, Parkinson, Demans gibi nörolojik hastalıkların komplikasyonu olarak görülebilen yutma güçlüğü (Disfaji), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla tedavi ediliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, gastroenteroloji, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve nöroloji gibi birçok alanda görevli doktorlardan oluşan ekip tarafından değerlendirilen hastalar, uygun tedavi programı ile sağlığına kavuşuyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yutma güçlüğü olan hastalıkların tedavisi için 2 yıl önce Disfaji ekibi kuruldu. Bugüne kadar 100 hastaya şifa dağıtan ekibin üyeleri; Doç. Dr. Demet Yıldız, Prof. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy ve Uzm. Dr. Betül Ağırgöl, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yutma güçlüğünün çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız, "Yutma güçlüğü, tüm nörolojik hastalıklarda görülebilen bir durumdur. Bir akut inme belirtisi olabileceği gibi demans, parkinson, kas hastalığı gibi birçok hastalığın ileri evresinde maalesef ciddi pnömoni ve hasta kaybına neden olan bir durumdur. Biz de bu bilinçle hareket ederek 2 yıl önce hastanemizde disfaji ekibimizi kurduk. Nörolog, gastroenterolog, genel cerrah, kulak burun boğaz, fizik tedavi ile terapistten oluşan ekibimiz var. Biz, hastalarımızı bu endoskopi ünitesinde değerlendirdikten sonra hastanın yutma derecesine göre rehabilitasyona alabiliyoruz ya da aspirasyon gördüğümüz hastalarda da beslenmesini engelleyerek PEG açılmasına yönlendiriyoruz" dedi.

50 hastaya hizmet verildi

İki yılda yaklaşık 100 hastaya tedavi hizmeti sunduklarını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy ise, "İnme, parkinson gibi birçok farklı nedenle yutma hastalarına rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Hastanın hangi yutma sorunu varsa bazen ağız önünden olabiliyor. Bazen gırtlak bölgesinden olabiliyor. Ona yönelik program yürütüyoruz. Bazen elektrik stimülasyonlar ya da egzersizler de bunun içinde. Bu şekilde hastalarımızı tedavi ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekip değerlendirmesi yapılıyor

Kulak Burun ve Boğaz bölümü olarak yutma güçlüğü olan hastalara endoskopik yutma çalışması gerçekleştirdiklerine dikkat çeken KBB Uzmanı Dr. Betül Ağırgöl ise, bu çalışmayla hastada yutma bozukluğu olup olmadığını akciğerlere gıda kaçması olup olmadığını tespit ettiklerinin altını çizdi. Nazogastrik yoğun bakımda yatan hastaların da endoskopik muayenelerini ve yutma çalışmalarını yaptıklarını vurgulayan Ağırgöl, "Hastaların oral beslenmeye geçip geçmeyeceğini, ne kadar süre devam edeceğini, rehabilitasyona gerek kalıp kalmayacağını birlikte değerlendiriyoruz. Fizik tedavi rehabilitasyon sonrasında tekrar yutma çalışmasını yapmaktayız" diye konuştu. - BURSA