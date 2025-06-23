Bursa\'da Zeytinlik Alandaki Bağ Evi Yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi'nde, zeytinlik alanda bulunan bağ evi alevlere teslim oldu.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Ancak çıkan yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA