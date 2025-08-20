Bursa\'daki Otel Yangını Raporu: İhmaller Belgelendi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına ilişkin inceleme raporunu yayımladı. Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre yıllardır alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu vurgulandı.

Rapora göre, yönetmelikte tanınan bir yıllık uyum süresinin üzerinden 23 ila 16 yıl geçmiş olmasına rağmen otelde yangına karşı hiçbir ilave veya iyileştirici tedbir hayata geçirilmediği, bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı, kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca iç mekanlarda ise kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı.

Raporda şu önemli eksikliklere de yer verildi;

"Yangın anında hayati önem taşıyan kaçış yollarının ve merdivenlerin, yönetmelik şartlarını karşılamadığı, kaçış merdivenlerinde havalandırma ve basınçlandırma sistemi bulunmadığı, ana merdiven kovasının korunumsuz şekilde tüm bina boyunca devam ederek baca etkisi oluşturmuş. Benzer durumda olan tesisat şaftlarının da katlar arasında duman geçirmez olmadığı ve kapaklarının yanıcı lambri kaplama olduğu görüldüğü ve her iki durumun da dumanın hızla yayılmasına neden olduğu tespit edildi. Mutfaklarda ve söndürme sistemlerinde de büyük eksikler bulunan otelde; sprinkler sisteminin yatak sayısı 200'ü geçen yüksek binalarda zorunlu olmasına rağmen otelde tam korumaya sağlamak üzere tesis edilmediği gözlendiği belirtildi."

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulunun raporu, bu eksikliklerin yangının büyümesine ve ölümlere yol açtığını belirterek, etkin ve tarafsız denetim mekanizmalarının kurulması, mevcut mevzuatın titizlikle uygulanması ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu. - BURSA